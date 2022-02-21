سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الاثنين 21/2/2022

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الاثنين 21/2/2022 ، الانخفاض بعد ارتفاع طرأ على سعر صرف منذ بداية الأسبوع الماضي .

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تذبذباً على وقع التهديدات الأمريكية الأوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي لـ4 شواكل حتى نهاية العام .

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين

اليوم الاثنين 21/2/2022

➖سعر صرف الدولار: 3.20 شيكل

➖سعر صرف الدينار: 4.56 شيكل

➖سعر صرف اليورو: 3.67 شيكل

➖سعر صرف الجنيه: 0.20 شيكل