طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع ومنخفض جوي الجمعة

يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أفاد الراصد الجوي، ليث العلامي في تصريحات سابقة له ، بأن درجات الحرارة ترتفع بشكل محدود أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء في الأسبوع الحالي بحيث يكون الطقس في فلسطين أكثر استقرارًا، لكن هذا الاستقرار يشهد انقلابًا ملموسًا نهار الخميس حتى يوم السبت؛ إذ ستنخفض درجات الحرارة في اليوم الأول بحدود ثماني درجات مئوية.

وأوضح الراصد الجوي، العلامي، في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية في مناطق الضفة المحتلة خلال الأيام المذكورة، وفي المناطق الساحلية ما بين 16 إلى 18 درجة، مشيرًا إلى أن الأجواء يوم الأربعاء المقبل تصبح مائلة للدفء في العديد من المناطق.

وبيّن أنه في يوم الخميس يطرأ انخفاضًا على درجات الحرارة؛ نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة نحو المنطقة، كما ستنخفض الحرارة يوم الجمعة وتعود الأجواء الشتوية الباردة التي يرافقها هطول أمطار.

وقال العلامي: "مبدئيًا وبحسب الخرائط الجوية ستكون المناطق الشمالية، والوسطى صاحبة الحظ الأوفر من هطول الأمطار؛ جراء قدوم المنخفض الجوي الجديد".