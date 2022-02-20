متى يبدأ أول يوم في شهر رمضان المبارك 2022 – 1443هـ

يبحث المسلمون في جميع دول العالم عن تساؤل حول كم باقي على رمضان 2022 العد التنازلي لرمضان 1443هـ ، عبر محركات البحث بالأنترنت وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه التي توضح لكم موعد اول أيام رمضان المبارك الجديد وفق معطيات الدراسات الفلكية ، وما يميز هذا الشهر الفضيل أنه يعتبر أكثر ليلة مقدسة في العام ، وإقامة صلاة التراويح هي صلاة نافلة يصليها المسلمون وعن وقتها هو بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر.

وفي هذه السطور ، وضعنا لكم الإجابة عن تساؤلات كم باقي على رمضان 2022 العد التنازلي لرمضان 1443هـ حيث سيتمكن كافة المتابعين والمشاهدين في مختلف الدول العربية والإسلامية وسائر دول العالم من التعرف على هذه الإجابة بمجرد الانتهاء من هذه المقالة وهو على النحو التالي:

كم باقي على رمضان 2022 العد التنازلي لرمضان 1443هـ

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أما هذا المقال فسنقدم لكم فيه دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022، حيث شهد هذا الموضوع مؤخراً عمليات بحث واسعة في العديد من الدول العربية لمعرفة دعاء رمضان، ليتمكنوا من معرفة هذا الدعاء.

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

فضائل شهر رمضان

ووضع لكم فريق الموقع ابرز فضائل شهر رمضان المبارك ، وهو على النحو التالي: حيث يعد شهر رمضان شهر مضاعفة الأجر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه البخاري ومسلم.