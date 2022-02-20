بالفيديو ساسولو يتفوق على انتر ميلان بثنائية

تفوق فريق ساسولو على مضيفه إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ26 من المسابقة.

وسجل ثنائية ساسولو جياكومو راسبادوري وجيانلوكا ساكاماكا في الدقيقتين الـ 8 و26 على الترتيب من عمر المباراة.

ودخل إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، المباراة، وعينه على نقاطها الثلاث ليرفع رصيده إلى 57 نقطة وينتزع الصدارة من جاره ميلان صاحب الـ56 نقطة.

ويُشار إلى أنه لم يتمكن إنتر من تحقيق مبتغاه، وفشل في هز شباك ساسولو الذي نجح في مناسبتين في معانقة شباك مضيفه بمعقله "سان سيرو".

وبهذا الفوز، رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز الـ11، فيما تجمد رصيد إنتر عند 54 نقطة في مركز الوصافة متأخرا بنقطتين عن جاره ميلان صاحب الصدارة.