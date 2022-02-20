بالفيديو إليك فوائد التبرع بالدم عند الرجال

أظهرت دراسات طبية علمية، بأن التبرع بالدم له العديد من الفوائد الصحية خاصة عند الرجال، إذ يساعد في حماية الشخص الإصابة من أمراض خطيرة.

وأوضحت الدراسات الطبية، أن التبرع بالدم يقلل من خطر الإصابة، كما أنه يخفض أمراض خلايا الدم الحمراء، وهي الخلايا التي تحتوي على الهيموجلوبين الذي يتكون من الحديد، والذي يعمل على ربط الأكسجين.

وبينت أنه أيضًا يساعد في خفض الكوليسترول الذى يؤثر على جدران الأوعية الدموية وظهور تصلب الشرايين، بالإضافة إلى أنه يقاوم تلف الكبد.

وأشارت الدراسات، إلى أن التبرع بالدم بانتظام يؤدى إلى تجديد الدم بسرعة أكبر، وتصبح أكسدة الكوليسترول أبطأ، كما أنه يؤدي إلى تدفق الدم بشكل أكثر سلاسة وقد يمنع تراكم الدهون وأكسدة الكوليسترول في جدران الشرايين التاجية.

كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وفق معطيات الدراسات العلمية.