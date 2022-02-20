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سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 21-2-2022

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 20 فبراير/شاط 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

واعتمد البرلمان السوري نهاية 2021 موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 بنحو 13.3 تريليون ليرة، أي ما يعادل قرابة 5.3

سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 21-2-2022​​​​​​​

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3605 ليرات للشراء، 3640 ليرة للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم ليسجل نحو 4077 ليرة للشراء، 4122 ليرة للبيع.

كما ارتفع أيضا سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4891 ليرة للشراء، 4949 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 959 ليرة للشراء، و971 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 979 ليرة للشراء، 991 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 11918 ليرة للشراء، 12059 ليرة للبيع.