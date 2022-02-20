وزيرة اقتصاد الاحتلال تصل الرباط

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي "أورنا بربيباي" وصلت العاصمة المغربية الرباط مساء اليوم.

وقالت قناة "كان" العبرية"، إن "وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بربيباي وصلت مساء اليوم إلى الرباط في أول زيارة عمل لها إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين".

وأضافت القناة، أنه في يوم غد الاثنين ستوقع بربيباي مع نظيرها المغربي على اتفاقية تاريخية في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد الماضي، بأن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI أبرمت عقدا ضخما بقيمة نحو نصف مليار دولار؛ لبيع منظومات دفاعية حديثة إلى المغرب.

وذكر موقع “Israel Defense” أن “إسرائيل” بموجب الصفقة التي تقدر قيمتها الإجمالية وفقا للبيانات الأولية بـ500 مليون دولار ستصدر إلى المغرب منظومات دفاعية مضادة للطيران والصواريخ من طراز "برق إم إكس" .

وأكدت صحيفة Globes صحة هذا الخبر نقلا عن مصادر دفاعية منخرطة في الاتجار بهذه المنظومة الدفاعية.

وطورت “إسرائيل” هذه النسخة من منظومة "برق" الدفاعية بالتعاون مع الهند، ومن شأنها اعتراض أهداف على مسافة تصل 150 كلم.

ووفقا لبيانات Globes، تطرقت السلطات المغربية أولا إلى إمكانية اقتنائها "برق" وأسلحة أخرى خلال زيارة وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس إلى الرباط في نوفمبر الماضي، حين وقع على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون العسكري بين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية قولها إن المدير التنفيذي لـIAI بواز ليفي سبق أن زار المغرب سرا لإطلاع سلطات المملكة على قدرات المنظومات المنتجة من قبل شركته والاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وربطت التقارير الإسرائيلية هذه الصفقة بالتوترات القائمة بين المغرب وجارتها الجزائر التي اقتنت أربع بطاريات من منظومة "إسكندر-إم" الروسية.