"إسرائيل " توضح موقفها من الحرب الأوكرانية الروسية حال حدوثها!

أوضح "وزير " خارجية الاحتلال، اليوم الأحد، موقفهم من الأزمة الروسية الأوكرانية حال اندلاع الحرب، فإن: "إسرائيل" ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس ".

وتابع "رئيس الوزراء بالتناوب " لابيد: في هذه المرحلة يختلف تقييمنا الاستخباراتي عن تقييم الأميركيين، والبريطانيين، نحن نقدر أن فرص غزو روسيا لأوكرانيا أقل بالنسبة للتقديرات الأمريكية، لكننا بالتأكيد نستعد لذلك.

وحول ما إذا كانت "إسرائيل" ستشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، قال لابيد: على الرغم من الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، والتنسيق الأمني، إلا أنه يتوجب علينا النظر في هذا الأمر.

وتحشد روسيا قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، إذ اتهم الناتو، روسيا، أن تلك القوات تأتي "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.