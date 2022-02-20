"بينيت" يدعو "الإسرائيليين" لمغادرة أوكرانيا فوراً

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، كافة "المواطنين الإسرائيليين" المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها على فوراً.

وأوضح بينيت، أن قدرة الحكومة "الإسرائيلية "على ضمان سلامتهم في حالات الطوارئ، ستكون محدودة".

وقال بينيت: "إن أكثر من 3000 إسرائيلي غادروا أوكرانيا وعادوا إلى إسرائيل، "لكن لا يزال هناك الكثير من الإسرائيليين ".

ويُقدر عدد "الإسرائيليين" في أوكرانيا، بـ 14 ألف شخص، وسط تقديرات بأنه لا يزال يتواجد في أوكرانيا حوالي عشرة آلاف "إسرائيلي ".

وأشار بينيت، إلى أن "بعض شركات الطيران بدأت بالفعل بإلغاء رحلاتها المتوجهة من أوكرانيا إلى "إسرائيل"، وبالعكس".

من جانبها لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في وقت سابق اليوم، إلى أن مختلف الوزارات الحكومية، والجيش "الإسرائيلي"، والوكالة اليهودية، والهيئات الحكومية الأخرى تستعد لاستيعاب موجة هجرة من أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات؛ بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".