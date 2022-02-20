تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022-1443هـ، وهو من الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين في رمضان، وقد زادت عمليات البحث عن تردد قنوات القرآن الكريم، مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم تردد قنوات القرآن الكريم.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022-1443هـ

وتشهد قنوات القرآن الكريم بحثًا مكثفًا حول ترددها على جوجل؛ لمتابعة البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك 1443هـ، كما ويحرص المسلمون على تثبيت تردد القنوات القرآنية للاستماع إلى صوت تلاوة القرآن الكريم في مكة المكرمة وغيرها من الدول العربية.

ونرفق لكم ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2022:

تردد قنوات القرآن على النايل سات 1443هـ

تقوم قنوات القرآن الكريم بإذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يوميا طوال 7 أيام في الأسبوع، بأصوات العديد من الشيوخ الموقرين، وسنتابع معكم عددا من ترددات عدة قنوات تذيع القرآن الكريم بجودة ممتازة.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022-1443هـ

1- تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022-1443هـ

2- تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022-1443هـ

3- تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd