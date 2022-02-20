بالفيديو اطلاق نار نحو حاجز "إسرائيلي" في جنين ولاحتلال تعتدي على المتضامنين بالشيخ جراح

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الاحد، النار صوب حاجز تمركز عليه جنود قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين اطلقوا النار اتجاه حاجز الجلمة، ردًا على جرائم الاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني في مدن وقرى الضفة.

ولم تعلن وسائل الإعلام العبرية، عن وقوع إصابات جراء اطلاق النار على حاجز الجلمة.

وفي غضون ذلك، أخلت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح بالقدس من المتضامنين مع العائلات المهددة بالتهجير، بالقوة.

واعتدت القوات على المتضامين بصورة مفاجئة بإطلاق قنابل الغاز الخانق والصوت.

واندلعت صباح اليوم ، مواجهات واسعة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة خاصة بعد أن وضع المتطرف "بن غفير " مكتبه مقابل منزل عائلة السعو في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مما أجبرته على إزالة مكتبه من المكان.

ونظم العشرات من أهالي جبل المكبر والمقدسيين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على سياسة هدم المنازل، والمنشآت المقدسية.

وتعتبر هذه الوقفة الثانية التي ينظمها المقدسيون، احتجاجا على عمليات هدم منشآتهم السكنية والتجارية، والزراعية، وتشريد المئات من مساكنهم، وقطع أرزاقهم.

وكانت دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لحشد المقدسيين والمتضررين من بلدية الاحتلال في ظل استمرارها في عمليات الهدم في بلدات القدس وقراها.

ودعا نشطاء إلى الوقفة الاحتجاجية التي وصفوها بـ "وقفة الرجال"، وقالوا "هبوا إلى الدفاع عن عرضكم وأرضكم وبيوتكم".

وجاء في الدعوات أن "بلدية الاحتلال لا ترحم أحدًا من المقدسيين، فأوامر الهدم طالت الجميع في القدس بكل أحيائها"، وأن عمليات التهجير باتت ممنهجة لتفريغ القدس من الفلسطينيين، مئات المنازل في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة، وأغلبيتها في جبل المكبر ".