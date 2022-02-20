بلينكن: روسيا على وشك شن هجوم ضد أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن بقاء القوات الروسية في بيلاروسيا يؤكد أن روسيا على وشك شن هجوم ضد أوكرانيا.

وأشار بلينكين، إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات للرد على روسيا حتى في الحالة الراهنة .

وقال :"إن الرئيس الروسي يتبع سيناريو بشكل شبه محترف، مضيفا: "كل ما نراه يشير إلى أن ذلك خطير جداً، وإلى أننا على وشك مشاهدة غزو".

وأوضح بلينكن أن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا حتى ما وصفه ب"تحرك الدبابات فعليا وتحليق الطائرات".

وأضاف :"بعدما تشاورت في الأيام الأخيرة مع العديد من القادة الأوروبـيين، أعلن الرئيس بايدن بوضوح أنه مستعد للقاء الرئيس بوتين في أي وقت، وبأي صيغة".

وشدد بلينكين على أنه لا يزال ينوي لقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأسبوع المقبل في حال عدم تنفيذ روسيا عملية غزو في هذا الوقت؛ لبحث خطوات محتملة في مجال الأمن.

ويُشار إلى أنه تدعي الدول الأعضاء في الناتو، أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة للأراضي الأوكرانية.

من جانبها أكدت الحكومة الروسية مراراً أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقاً.