رئيس الأركان الإيراني: لا يمكن لأعدائنا تصور شن حرب علينا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن أعداء بلاده لا يمكنهم حتى تصور شن حرب على إيران.

وقال باقري: "اليوم يمكننا أن نقول على وجه اليقين، إن أعداء الشعب الإيراني المتغطرسين لا يستطيعون حتى تصور شن حرب على إيران، والأمن في البلاد أصبح نموذجاً مثالياً على المستويين الإقليمي، والعالمي".

وأضاف: "كما نرى فإن الغطرسة العالمية، والصهاينة القتلة للأطفال لا يحترمون أي من المبادئ الأخلاقية، أو حقوق الإنسان، وإذا شعروا بالضعف في شعبنا، لن يترددوا في العدوان عليه غير أن قواتنا المسلحة تعمل دوما على إرساء الأمن، والسلام في البلاد".

وتابع باقري: "اليوم لا يمكن لأي مستثمر محلي، أو أجنبي أن يدعي بعدم إمكانية الاستثمار، أو المشاركة في النشاط الاقتصادي في إيران؛بسبب انعدام الأمن فيها".

وأشار إلى أنه هناك عقبات بما فيها فرض عقوبات على إيران، أو إثارة الأجواء الإعلامية ضدها، لكن بفضل الله، وببركة دماء الشهداء، وحكمة القيادة لا زالت تنعم البلاد بالأمن والاستقرار".