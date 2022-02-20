تفاصيل شراء وليد الطبطبائي منزل محمد المطير لسداد ديون طليقته .. كم المبلغ

النائب الكويتي وليد الطبطبائي يقدم الدعم إلى محمد المطير في مساعدته في سداد ديونه إلى طليقته بعدما عر منزله إلى البيع تحت بند قرض حسن ، اليوم الاحد الموافق 20-2-2022 ، فيما اشتعلت المنصات الرقمية لا سيما على تويتر التي تمجد هذا العطاء لصديقه والوقف مع محنته ، فريق فلسطين اليوم ، وضع لكم التفاصيل كاملة في هذه المقالة حتى يتمكن كافة المتابعين والمواطنين من التعرف عليها .

ويبحث آلاف الأشخاص على محرك جوجل عن تفاصيل دعم النائب وليد الطبطبائي إلى محمد المطير بعدما عرض الأخير إلى عرض منزله في كيفان البيع لسداد حصة زوجته الطليقة بميلغ قدره 200 ألف دينار ، حيث اشترى الطبطبائي نصف المنزل مباشرة للوقف بجانبه .

وليد الطبطبائي يقدم الدعم إلى محمد المطير

ودخل محمد المطير المزاد على نص بيت النائب السابق وليد الطبطبائي ويشتريه ويحوله مباشرة باسم الطبطبائي، بعدما نشر الأول أنه لا يملك مبلغ ٢٠٠ ألف لسد الدين .

قصة محمد المطير



كابتن عصام إبراهيم المذن كتب عبر صفحته على تويتر :" عضو من ال١٩٩٦ لا يملك مبلغ ٢٠٠ ألف لسد الدين لكنه يملك حب مئات الآلاف من البشر والشريف بن الشريف بن الشريف محمد المطير هذى أردى فعايله وليس عيب ولا هي منه إذا وقف الأخ مع أخوه بيض الله وجهك يا المطير والله يهنئك يا بو مساعد على حب الشعب لك".

ام تركي علقت عبر حسابها قائلاً: " الله عليك أن جيت أبي أمدحك كل الحروف الأبجدية ودها بك ليت كل العرب بأخلاقها تشبهك لكن ما به واحدٍ يشبه جنابك".

صلاح البراك علق :" تبقى كبير ب مواقفك و أفعالك يا بو يراك بيض الله وجهك والله يكثر من امثالك يا فارس مجلس الامة". وأكمل: "الكفو كفو و الدنيا مواقف و الخوي لابد ينشد عن خويه و الجبال جبال و ان هبت عواصف ما تزحزح لو عواصفها قويه".

لك سيرةً تفرق على كل سيره

ولك وقفةً ما تعرف الذل والياس



وأكبر مصيبه في عيونك صغيره

زودً على مجدٍ وطيبً على ساس#محمد_المطير pic.twitter.com/zwsrgcLYbS — فيصل (@faisalll85) February 19, 2022

احمد علق : "جزاه الله خير وجعله في ميزان حسناته هذا الموقف نبيل يُشكر عليه دائمًا محمد المطير يُثبت طيب أصله وكرمه في المواقف ، ويُضاف هذا الموقف لمواقفه المُشرفة السابقة التي يُشكر عليها شكرًا بو براك ولا هي غريبه عليك".

من هو وليد الطبطبائي ويكيبيديا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم في النهاية معلومات عامة عن النائب وليد الطبطبائي وهو من مواليد 3 ابريل 1964، وهو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي وكاتب مُتقطِّع في جريدة الوطن الكويتية.