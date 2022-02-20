روسيا تعلق على التقارير الأمريكية التي تتحدث عن نيتها غزو أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تنوي شن أي عملية غزو لأوكرانيا"، مؤكدًا أن موسكو تعتبر منطقة دونباس جزءًا من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف السفير الروسي أنطونوف، أن بلاده "لا تحاول على الإطلاق السيطرة على أراضي أي دولة أجنبية. أود أن أؤكد أن دونباس و(بما في ذلك) لوغانسك جزء من أوكرانيا".

وبشأن الادعاءات الغربية حول خطط روسيا لمهاجمة أوكرانيا، أوضح السفير الروسي أنه "لا غزو ولا خطط لشنه".

اذا ودك تفهم وش اللي صاير حاليًا بين روسيا و أوكرانيا و وش علاقة أمريكا و أوروبا و السيناريو المتوقع للغزو الروسي ، هنا في هالمقطع في 10 دقائق شرح مفصل على الخريطة للأسباب الحقيقية للغزو الروسي المحتمل لـ أوكرانيا ، وسيناريو الغزو ! pic.twitter.com/S8UXMi4EOh — معجب الهاجري (@mixuae505) February 14, 2022

وعاد تأكيد روسيا استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية المنتشرة في الأراضي السيادية التابعة لروسيا، لا تهدد أحدا، مشدّدًا على أن موسكو لا تريد مناقشة مسألة واقع شبه جزيرة القرم.

وتحشد روسيا قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، إذ اتهم الناتو، روسيا، أن تلك القوات تأتي "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية، قول مسؤول أمريكي: إن "تقييم استخباري يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية الروسية بوضعية هجومية ضد أوكرانيا ".