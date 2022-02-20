اسم المعلق الرياضي على مباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد في مباراة الدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا 2022 والتشكيلة المتوقعة

تشكيلة فريق اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهم يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 16 في دوري ابطال أوروبا 2022 ، ومع اقتراب موعد انطلاق صافرة الإنذار لمباراة اليونايتد ضد الأتلتيكو زادت نسبة حرص المتابعين وعشاق كرة القدم في العالم في معرفة موعد انطلاق المباراة الحاسمة والقوية إلى جانب التشكيلة المتوقعة واسم المعلق الرياضي الذي سيعلق على اللعبة التي تجمع الفريقين الاسباني والانجليزي على ملعب واندا متروبوليتانو في مباراة الذهاب ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم الإجابة المفصلة حول تلك التشكيلة التي يريد الجمهور التعرف عليها من أجل قراءة سيناريوهات اللعبة التي من المتوقع ان تسجل نسبة حضور ومشاهدات عالية ، وفق مؤشرات جوجل .

وقد عكف الفريق على وضع تشكيلة فريق اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بالدور 16 بدوري ابطال أوروبا بعدما رصدنا خلال الساعات الماضية كثافة واسعة النطاق من قبل المشجعين ومتابعي الدوري العريق لمعرفة التشكيلة وبناء على ذلك قمنا بوضعها في هذه السطور بالإضافة إلى تردد القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد اتلتيكو مدريد وهو على النحو التالي:

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد المتوقعة

وقد وضعنا لكم بعد كتابة المقدمة تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد التي سيلعب بها في مباراة الدوري 16 من دوري ابطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد وهي التالي: حراسة المرمي: أوبلاك. وفي خط الدفاع: فرساليكو، فيليبي، سافيتش، هرموسو. وفي الوسط: كاراسكو، كوكي، لورينتي، ليمار. وفي خط الهجوم: لويس سواريز، ماتيوس كونها.

التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

كما وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد وهي التالي: وتضم التشكيلة في خط حراسة المرمي: دي خيا وفي خط الدفاع: شو – ماجواير – فاران – دالوت وفي خط الوسط: بوجبا – ماكتوميناي – برونو فيرنانديز وفي خط الهجوم: راشفورد – رونالدو – سانشو.

مباراة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

ونشير إلى حضراتكم إلى أن تقارير إعلامية أوروبية ، قد اكدت اليوم ، أن اللاعب الفرنسي توماس ليمار، جناح أتلتيكو مدريد، قد غاب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، بداعي الإصابة، وقد خاض ليمار مرانًا خفيفًا مع الحارس ليكوميت في صالة الألعاب الرياضية.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد يوم الأربعاء الموافق 23-2-2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وبشأن اسم المعلق فهو التالي:

اسم المعلق على مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

#معلقو_الأسبوع



🚨رسمياً: عصام الشوالي معلقاً على لقاء ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد الأحد ضمن الجولة 26 من البريميرليغ 🦁.



🚨رسمياً: حفيظ دراجي معلقاً على لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 🇪🇺. — إبـراهـيـم بـن محـمـد🤍. (@hem_o17) February 18, 2022

شاهد مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الآن

وضع لكم الفريق تردد بي إن سبورت بريميوم 1 لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد بث مباشر وهو التالي:

على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ ، وفيما يلي التردد التالي beIN SPORTS PREMIUM 1 :

التردد : 12604 القطبية : أفقي معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/2 إشارة ارسال البث : DVB-S2 ، معدّل تردد الموجة : 8PSK ، الجودة : hd.