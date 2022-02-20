بالفيديو قتلى جراء قصف أوكراني على مناطق سكنية في لوغانسك

أكدت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك" الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أنهما تعرضتا لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مرافق عامة، ونقاطا سكنية؛ ما أسفر عن وقوع قتلى بينهم مدنيين.

وقالت السلطات في دونيتسك :"إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك".

من جانبها قالت القوات الخاصة في الجمهورية :"إنها أحبطت محاولة هجوم لمجموعة "تخريبية أوكرانية" على أراضي دونيتسك، خططت لتفجير المحطات الكهربائية الفرعية وأنابيب الغاز".

وأظهرت مقاطع الفيديو الدمار الذي تتعرض له مناطق متفرقة من دونيتسك بفعل قصف القوات الأوكرانية بالأسلحة المختلفة، وخاصة المدفعية.

واستهدف الجيش الأوكراني نقاطا سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين. وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم، وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة، مخلفة إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة في بعض المناطق.

وأكدت السلطات في دونيتسك أنه، ومنذ منتصف ليل 20 فبراير، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق حوالي 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي جمهورية لوغانسك، قالت وزارة الدفاع في الجمهورية :"إنها صدت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على مواقع الجمهورية في منطقة بيونيرسكي"،

وأكدت الوزارة، بأنه شن جنود من لواء الهجوم 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية هجوما بالقرب من قرية بيونيرسكوي في حوالي الساعة الخامسة صباحا، مع عبور نهر سيفيرسكي دونيتس. ونتيجة الاشتباك تكبد العدو خسائر وتراجع.