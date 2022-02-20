"حماس" تحمل الاحتلال حالة الغليان في السجون

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الأحد، إن "الاحتلال الصهيوني يتحمل نتائج حالة الغليان التي يمر بها الأسرى داخل السجون، بسبب إجراءاته التعسفية بحقهم وانتزاع مقومات الحياة لديهم وتجاهل معاناة المرضى منهم".

وأضاف القانوع، في تصريح صحفي، إن "الشعب الفلسطيني لن يخذل الأسرى في معركتهم وهو موحد في كل الساحات خلف قضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة ولن يتركهم لوحدهم أمام ظلم السجان".

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية انتصرت لأسرى سجن جلبوع الذين تحرروا وأدرجتهم على رأس الصفقة القادمة وهي حاضرة اليوم وخلف الأسرى في مطالبهم ولن تسمح للاحتلال أن ينفرد بهم.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم، أن حالة من التوتر والغليان تسود سجن عوفر بعد استهزاء سجان صهيوني بأسرى قسم 18 أثناء تأديتهم الصلاة.

و تعتبر هذه الحادثة سابقة خطيرة، وتعدٍ صارخ من قبل الاحتلال على حرية العبادة للأسرى في سجون الاحتلال.