بيتكوين تهوي.. طالع أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 20-2-2022

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (العشرون من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 61.33 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 15.54% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.13%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.40% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.73% لتسجل نحو 38,872 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.40% لتسجل نحو 2,639 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 6.62% لتسجل نحو 379 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.03% لتسجل نحو 0.7957 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.41% لتسجل نحو 0.9415 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.26% لتسجل نحو 86 دولار.

انخفض سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 5.34% لتسجل نحو 80 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.06% لتسجل نحو 47 دولار.