الصحة برام الله تقرر إلغاء إجراء فحص كورونا للقادمين من الخارج على معبر الكرامة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:05 م
20 فبراير 2022
معبر الكرامة.
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إلغاء إجراء فحص فيروس كورونا للقادمين من الخارج عبر معبر الكرامة، بشرط إجراء فحص بنتيجة سالبة قبل 48 ساعة بحد أقصى قبل وصول المعبر.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن كل من لا يحمل شهادة فحص تثبت عدم إصابته، سيتم إجراء الفحص اللازم له عند وصوله إلى معبر الكرامة.

وأشار إلى أن نسبة الإيجابية من الفحوص انخفضت في الضفة الغربية إلى 13% فيما ارتفعت في قطاع غزة إلى 36.%.

وناشد الشخرة المواطنين بتلقي اللقاح ضد كورونا للوقاية من الفيروس، مؤكداً أن 80% من الحالات المتوفاة جراء إصابتها بوباء كورونا لم تكن قد أخذت التطعيمات.

#معبر الكرامة #الصحة الفلسطينية #فحص كورونا

متعلقات