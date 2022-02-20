مصلحة سجون الاحتلال تنهي عزل أمير عام أسرى الجهاد الأسير زيد بسيسي

انهت مصلحة السجون "الاسرائيلية" ، مساء اليوم الاحد، العزل الإنفرادي لأمير عام الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الأسير زيد بسيسي.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، عن خروج الأمير العام للهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال المجاهد الكبير زيد بسيسي (أبو خديجة) من زنازين العزل الإنفرادي إلى سجن هداريم المركزي، والتي أُدخل إليها عنوًة بعد عملية الهروب عبر نفق الحرية من سجن جلبوع.

وعزلت قوات الاحتلال الأسير بسيسي العام الماضي2021، بعد تمكن 6 أسرى في سجن جلبوع خمسة منهم من أسرى الجهاد الإسلامي من انتزاع حريتهم من السجن عبر نفق تم حفره، في محاولة للتغطية على عجزه وفشله بعد عملية نفق الحرية.

يذكر أن الأسير بسيسي من قرية رامين بمحافظة طولكرم ، ومحكوم بالسجن المؤبد وقضى 20 عاماً خلف القضبان .