مخابرات السلطة تختطف المحرر طحاينة في جنين

اختطف عناصر من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، المحرر معتز عيسى طحاينة (45 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، من مكان عمله في محل خضار في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.

والمحرر معتز أمضى في سجون الاحتلال 4 سنوات، ويعاني من اَلام مزمنة في جسده، جراء التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه، حيث ما يزال يتلقى العلاج.

وكان عناصر من المخابرات، قد اختطفوا المحرر طحاينة من مكان عمله في محل الخضار ببلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.

وهو شقيق الاستشهادي عبد الكريم طحاينة منفذ عملية العفولة الاستشهادية في 5-3-2002م، وابن عم الشهيد القائد صالح طحاينة الذي قضى في عملية اغتيال بتاريخ 1-7-1996م، والاستشهادي سليمان طحاينة منفذ عملية "محني يهودا" المزدوجة في 6-11-1998م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقال السياسي بحق نشطاء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.