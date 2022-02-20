محكمة الاحتلال تصادق على هدم منزل الأسير محمد جرادات في السيلة الحارثية

صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على هدم منزل الأسير محمد يوسف جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وكانت العائلة قدمت التماسا للمحكمة من خلال مؤسسة "هموكيد" الحقوقية منذ تسليم الإخطار، وقد رفضته المحكمة وأمهلت العائلة حتى يوم الخميس المقبل.

وكان جيش الاحتلال هدم منزل الأسير محمود غالب جرادات في البلدة يوم الأحد الماضي.

وكان جيش الاحتلال أخطر عائلة الأسير محمد جرادات بنيته هدم منزل العائلة بزعم مشاركته في عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حومش المخلاة عام 2005 بين جنين ونابلس منذ أسابيع.