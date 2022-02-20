باريس سان جيرمان يطالب هالاند بانتظار قرار مبابي

يواصل مسؤولو باريس سان جيرمان، السعي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي سان جيرمان تواصلوا مع ممثلي هالاند مؤخرًا، وطلبوا أن ينتظر اللاعب النرويجي عدة أسابيع قبل حسم مستقبله.

وأشارت إلى أن سان جيرمان، يريد التأكد خلال الأسابيع المقبلة من مستقبل نجمه كيليان مبابي، وإذا كان الأخير لديه نية للتجديد، أم أنه سيرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه في حالة إصرار مبابي على الانتقال إلى ريال مدريد، فإن مسؤولي باريس سيبذلون قصارى جهدهم لحسم صفقة هالاند.

وكشفت أن مسؤولي باريس مستعدون لمعرفة العرض الأعلى الذي سيحصل عليه هالاند، كي يمنحوه عرضًا أفضل منه.

وقالت "سبورت" إن هالاند لا يزال يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل نظير 75 مليون يورو.