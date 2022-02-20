موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك 2022-1443 في السعودية

مع بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان 2022 يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك والذي ينتظره ملايين المسلمين في العالم العربي والإسلامي كل عام، فمن المعروف أن شهر الصيام من الأشهر المباركة المعظمة عند المسلمين لما يحمله من فضائل كثيرة وما فيه من الخير والبركة والتسامح والعفو، كما هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومن خلال ما يلي من سطور سوف نتعرف على موعده في كل من السعودية والإمارات.

شهر رمضان المبارك 1443

يتوجه جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم في شهر رمضان المبارك إلى أداء فريضة الصيام، والتي تُعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة وذلك منذ أذان الفجر حتى غروب الشمس من نفس اليوم.

وكما هو معروف يوجد بعض الفئات المستثناة من أداء فريضة الصيام، من بينهم المسافرون لمسافات طويلة والمرضى كما هو مُعلن من قبل دار الإفتاء بمعظم الدول العربية.

موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك 2022

وفيما يخص موعد أول يوم في شهر رمضان الكريم، يتوقع أغلبية خبراء الفلك أنه سوف يوافق يوم السبت 2 أبريل/ نيسان 2022، إلا أنه مع ذلك سوف يتم التأكيد بناء على الموعد عند رؤية الهلال، كما يتوقع أن الشهر المبارك سوف يستمر لمدة 30 يوماً، وينتهي مع غروب شمس يوم 1 من شهر مايو 2022.

أشار «إبراهيم الجروان» رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك فيما يخص توقعات موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك 2022 أنه سوف يكون يوم السبت 2 أبريل.

كما أشار إلى أنه حسب الفلك سوف يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 على الفور عقب الاقتران، وذلك في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان أي يوم 1 أبريل 2022 وهو يوم رؤية الهلال.

وبالتالي فلكياً تكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443 يوم السبت 2 أبريل للعام الميلادي 2022.

موعد أول يوم في شهر رمضان المبارك في السعودية 1443

ينتظر عدد كبير من المسلمين حول العالم موعد أول يوم من شهر رمضان في السعودية، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية الدولة العربية الإسلامية التي يعتمد على قراراتها عدد كبير من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ويرجع السبب في ذلك إلى كونها دقيقة في رؤية الهلال، كما أن لها من الإمكانات متطورة فيما يتعلق بعمليات رصد الكواكب والنجوم، ثم التمكن من مشاهدة الهلال بشكل واضح.

أضف إلى ذلك اعتماد جميع العالم الإسلامي على قرارات المملكة فيما يخص موعد الحج نظراً لوجود الحرم المكي داحل المملكة العربية السعودية.

هذا وقد أشارت بعض التقارير الفلكية حول أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية على أن يكون الجمعة الموافق 1 أبريل 2022.

تحري هلال شهر رمضان المبارك

أشرنا سابقاً إلى أن شهر رمضان هو أفضل شهور السنة على الإطلاق لما فيه من البركة والرحمة ومغفرة الذنوب، وقبل حلول الشهر الكريم من كل عام يتحرى المسلمون في دار الإفتاء في جميع الدول الإسلامية هلال شهر رمضان المبارك.

حيث تقوم دار الإفتاء في كل دولة مسلمة بتكليف هيئة متخصصة في مراقبة الهلال للتأكد من رؤيته، على أنه في حالة مشاهدة الهلال يتم الإعلان أن اليوم التالي هو الأول من رمضان.