أسرى الجهاد الإسلامي في "سجن النقب" يعلنون حل التنظيم

أعلنت القيادة العامة لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي، ظهر اليوم الأحد، عن حل التنظيم؛ ردًا على استمرار تجاهل مصلحة السجون مطالبها.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن "أسرى الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي يبلغون مصلحة سجون الاحتلال بحل التنظيم وما يترتب على ذلك من تبعات، ردًا على استمرار عدم الاستجابة لمطالب أسرى الحركة في السجن واستهدافهم الواضح والمستمر منذ عملية نفق الحرية في سجن جلبوع".

وأوضحت المهجة في بيان لها، أن أعلن حل التنظيم ينذر بانفجار قريب في سجن النقب الصحراوي.