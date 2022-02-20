داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود لوزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (21 فبراير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنها، أن السفر ليوم غدٍ الإثنين سيكون للأسماء المدرجة في كشف الحافلتان: التاسعة، والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/9)، بالإضافة للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8)، داعية المدرجة اسماؤهم التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/