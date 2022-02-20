يلا شوت... بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا وتشكيل برشلونة|| شاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا تلفزيون الفجر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:00 م
20 فبراير 2022
يلا شوت... بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا وتشكيل برشلونة
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بث مباشر وتشكيل برشلونة أمام فالنسيا يلا شوت، يحتل برشلونة المركز السادس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي ويقاتل من أجل مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وحقق برشلونة سجلًا مثيرًا للإعجاب مؤخرًا ضد فالنسيا وفاز في 28 من أصل 56 مباراة لعبها الفريقان، مقابل 12 انتصارًا لفالنسيا.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل المباراة المرتقب اقامتها خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة وأن عمليات بحث كثيرة جرت عن المباراة وتفاصيلها وتشكيل فريق برشلونة المتوقع وكذلك فريق فالنسيا، بالإضافة للروابط  المتاحة وأقوى الروابط  المتوفرة والناقلة للمباراة، فضلاً عن معلق المباراة والقناة الناقلة لها برشلونة وفالنسيا.

بث مباشر وتشكيل برشلونة أمام فالنسيا يلا شوت

عانى فريق برشلونة بعد مباراة نابولي في بطولة الدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، وسيعمل على استعادة معنوياته الإيجابية أمام فالنسيا مساء اليوم في منافسات الدوري الإسباني رغم وجود عدد كبير من الغيابات في تشكيلته.

وسيغيب عن فريق تشافي هيرنانديز ما يقرب من 6 لاعبين من الفريق الأول بسبب الإصابات أو الإيقاف، ويأتي على رأيهم داني ألفيس والذي تم إيقافه لمباراتين بعد طرده ضد أتلتيكو مدريد وكذلك سيغيب جيرارد بيكيه للإيقاف.

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موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني:

تقام المباراة، مساء اليوم الأحد، 20 فبراير 2022 في تمام الساعة 5.15 بتوقيت مصر، 6.15 بتوقيت السعودية، 7.15 بتوقيت الإمارات.

تشكيلة برشلونة المحتملة أمام فالنسيا (4\3\3):

تير شتيجن – ديست – مينيجزا – إريك جارسيا – ألبا- فرينكي دي يونج – بوسكيتس -بيدري -تراوري – توريس – جافي.

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