موعد شهر رمضان في سوريا 2022- 1443 هـ، نحو واحد وأربعون يوما، وتحل علينا أيام شهر رمضان المبارك، ولشدة الاهتمام بالشهر الفضيل، يبحث المواطنون في سوريا عبر محركات البحث الشهيرة وخاصة "جوجل" عن موعد أول يوم في رمضان، لأنهم ينتظرون نيل الأجر والثواب جراء، مضاعفة الصلوات والأدعية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكسب الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، فهو شهر استثنائي يحمل في جعبته الخير والبركة والمغفرة والعتق من النار، لهذا يسعى المسلمون لنيل أكبر قدر من الأجر.

موعد شهر رمضان في سوريا 2022- 1443 هـ

ويعي المسلمون في سوريا وفي كل أنحاء البلاد عظمة وأهمية الشهر الفضيل لهذا يسعى المسلمون للبحث عن موعد شهر رمضان في سوريا 2022- 1443 هـ، فهم يهدفون لنيل ثوابه وأن يغفر الله لهم ذنوبهم، جراء فعل الخير ومضاعفة الصلوات والأدعية التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، فتلك الأمور والأسباب تدفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر لكم موعد حلول شهر رمضان في كل بلدان العالم، وفي سوريا أيضا.

دعاء استقبال شهر رمضان 2022

وعادة يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك بالكثير من الأدعية التي قد تبعد عنهم المشكلات، وترتاح لها الصدور والقلوب، وتبعد عنهم هموم الحياة، وتقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويستقبل المسلمون يوم رمضان بهذا الدعاء: "اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن الكريم وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرد ولا يُبدل أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر".

ولا ينسى المسلمون في كل بقاع الأرض إحياء ليلة القدر في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، لما لها من فضل وثواب عظيم على المسلم، فهم يسعون جاهدين لإحياء تلك الليلة العظيمة.

موعد شهر رمضان في سوريا 2022

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان في سوريا 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، ويحل عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من العام نفسه.