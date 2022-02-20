كورونا فلسطين.. 15 وفاة و1928 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين، اليوم الأحد 20 فبراير 2022، 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5850 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، و3 في رام الله والبيرة، وحالة في طولكرم، وحالتين في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 99، قلقيلية 33، طوباس 14، بيت لحم 42، نابلس 109، جنين 74، سلفيت 15، رام الله والبيرة 115، ضواحي القدس 14، الخليل 52، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 527، مدينة القدس 830.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 153، قلقيلية 56، طوباس 22، بيت لحم 68، نابلس 227، جنين 95، سلفيت 19، رام الله والبيرة 226، ضواحي القدس 80، الخليل 199، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 2800، مدينة القدس 1850.

وأضافت: "أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 125 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 258 مريضا، بينهم 48 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".