موعد شهر رمضان 2022- 1443 في مصر، بقي 41 يوما على حلول أول يوم من شهر رمضان الفضيل، ففي هذه الأيام يبحث المواطنون في جمهورية مصر العربية عن موعد حلول شهر رمضان المبارك، فالمسلمون حول العالم ومن ضمنهم المصريون ينتظرون حلول هذه الأيام المباركة لما لها من فضل وأجر عظيم يحل على المسلمين الصائمين، فمحركات البحث عبر الانترنت تشهد تحركا كبيرا على البحث عن موعد أول يوم في رمضان الفضيل.

موعد شهر رمضان 2022- 1443 في مصر

لشهر رمضان أجر عظيم يكتسبه المسلم في جميع أنحاء المعمورة، لهذا يبحث الناس عن موعد شهر رمضان 2022- 1443 في مصر، ليكتسبوا أجر وثواب الشهر الفضيل الذي يستمر 30 يوما من العبادة والدعاء ومضاعفة قلاءة القرآن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لنيل أكبر قدر من الأجر والفضل، لذلك ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية موعد حلول أول يوم من شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان في مصر 2022

وفي شهر رمضان المبارك يؤدي المسلمون في جمهورية مصر العربية وفي جميع أنحاء العالم صلاة التراويح بعد أداء العشاء مباشرة، يصلون خلالها 8 ركعات، إلا أن بعض المساجد تؤدي أكثر من ذلك، وفق ما يرتئي القائمين على تلك المساجد، كما يسعى المسلمون لاعتكاف الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل في المسجد، لإحياء ليلة القدر التي فضلها يزيد عن ألف شهر من العبادة، وهي تحل في يوم فردي من العشر الأواخر، لكن لم يحدد أي تاريخ لحلولها، وهو ما يدفع المسلمون للاعتكاف طيلة تلك الأيام من بعد صلاة العشاء حتى نهاية صلاة الفجر، ومنهم من يغادر المسجد بعد مشرق الشمس، لينالوا الثواب العظيم من احياء تلك الليلة التي ورد ذكرها بالقرآن الكريم في سورة القدر.

موعد رمضان في مصر

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.