تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة، محبو كرة القدم الأوروبية على موعد مع لقاء كبير بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في جولة الذهاب لخروج المهزوم من الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 على ملعب أتلتيكو مدريد، إذ تكتظ من اليوم محركات البحث عبر الانترنت للاطلاع على تشكيل الفريقين وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق الرياضي للمباراة، وذلك لأهميته الموقعة بين الفريقين اللذين يريدان التقدم بهذه المسابقة قدر الإمكان، كونهم متأخرين في ترتيب سلم الدوريين الإنجليزي والإسباني.

تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويتوقع عشاق كرة القدم حول العالم أن يشاهدوا مباراة قوية ومنافسة شرسة لهذا يبدأون بالبحث عن تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة، فهم يفضلون مشاهدة المباريات عبر القنوات الرسمية التي تعرضها، ومنهم من يفضل مشاهدتها عبر الانترنت بجودة عالية دون وجود تقطع على البث، وهو ما ينشره لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإمتاع مشاهديه بحضور مباراة قوية على بث مباشر ذات جودة عالية جدا.

تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة المجموعة الثانية بدوري المجموعات، وحصد 7 نقاط من لعب 6 مباريات، ذهابا وإيابا، ضد ليفربول الإنجليزي، وميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي، فيما سجل الأتلتيكو سبعة أهداف واستقبل ثمانية أهداف في تلك المنافسة، وفي قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يمنع أن يلعب متصدر مجموعة مع متصدر مجموعة أخرى من المتأهلين لدور ال 16 عشر من المنافسة الأوروبية، بينما ينافس متصدر المجموعة، وصيف المجموعة الأخرى، بشرط ألا تكون الفرق المتنافسة من ذات الدولة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس القادم 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

وجاء التشكيل المتوقع لـ اتلتيكو مدريد كالاتي:

حراسة المرمي: أوبلاك.

الدفاع: فرساليكو، فيليبي، سافيتش، هرموسو.

الوسط: كاراسكو، كوكي، لورينتي، ليمار.

الهجوم: لويس سواريز، ماتيوس كونها.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام الأتليتكو

حراسة المرمي: دي خيا

الدفاع: شو – ماجواير – فاران – دالوت

خط الوسط: بوجبا – ماكتوميناي – برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد – رونالدو – سانشو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستذاع أحداث المباراة عبر "شبكة قنوات بي ان سبورتس" القطرية الرياضية الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم.