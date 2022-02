أطعمة على الفطور تقضي على "الكرش"

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الدهون الحشوية إلى عدد من المشاكل الصحية بسبب مكان وجودها على الجسم، فإذا كان الشخص لديه الكثير من الدهون الحشوية (المعروفة أيضًا باسم دهون البطن أو الكرش)، وهي نوع من الدهون الموجودة حول الأعضاء الداخلية، فمن المرجح أن يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وإذا كان الشخص يرغب في إنقاص دهون البطن، فربما يكون من الصعب معرفة من أين يبدأ. تقول اختصاصية التغذية جانيت كولمان: "بينما لا يمكن تقليل الدهون الحشوية على الفور، يمكن في البداية تحسين الصحة العامة وتقليصها من خلال التغييرات الغذائية، والتي تشمل تناول المزيد من الألياف والبروتين، وشرب كمية كافية من الماء".

إن إحدى طرق إجراء هذه التغييرات الغذائية هي أثناء الوجبة الأولى في اليوم. تقول كولمان: "إن تناول وجبة إفطار متوازنة يساعد في إنقاص الوزن بشكل عام لأنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، ولكن إذا كانت هناك رغبة في التخلص من دهون البطن على وجه التحديد، فسيحتاج الشخص إلى تناول طعام أفضل طوال اليوم، وليس فقط في وجبة الفطور".

للمساعدة في بدء اليوم بطريقة صحية، يمكن اتباع القائمة التالية التي تضم أفضل أطعمة الفطور يمكن تناولها للمساعدة في تقليص دهون البطن:

1. دقيق الشوفان

تم إثبات وجود صلة بين تناول دقيق الشوفان والحصول على العديد من الفوائد الصحية مثل استقرار نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.

يمكن أن تُعزى معظم فوائد دقيق الشوفان إلى محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعد عنصرًا غذائيًا مهمًا في إنقاص الوزن. في الواقع، أظهرت دراسة من الدورية الأميركية للتغذية السريرية أن تناول الألياف القابلة للذوبان يرتبط بانخفاض الدهون في البطن على وجه التحديد.

2. اللوز

وفقًا لكولمان، يمكن أن يكون اللوز والمكسرات الأخرى طريقة رائعة للمساعدة في تقليل دهون البطن. تقول كولمان: إن "المكسرات مصدر ممتاز للبروتين النباتي والدهون الصحية، مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية، ويمكن أن تساعد أوميغا-3 في تنظيم سكر الدم والأنسولين، وهو أمر مهم في خفض دهون البطن". وإذا كان الشخص لا يحب اللوز، فإن الجوز هو نوع آخر من المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا-3.

3. الفواكه

إن إضافة الفواكه إلى قائمة الفطور تساعد بشكل فعال في تقليل دهون البطن لأنها تساعد على كبح جماح الرغبة الشديدة في تناول السكر على مدار اليوم ويمكن أن يمنح محتواها من الألياف شعورا بالشبع والامتلاء لفترات أطول.

ووفقًا لما ذكرته كولمان، فإن "تناول الفاكهة في وجبة الفطور مثل البابايا والرمان والتفاح الأخضر والكيوي والبرتقال يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية."

من المهم أن تشمل قائمة الفطور بعض البروتينات والدهون الصحية مع الفواكه إن أمكن. يمكن صنع وعاء من دقيق الشوفان وإضافة الفاكهة مع زبدة الجوز، أو يمكن صنع عجة وتناول ما يعادل كوبا من قطع الفاكهة.

4. الأطعمة المخمرة

تشير الأبحاث إلى أن التخمر أداة مفيدة لفقدان دهون البطن. تقول اختصاصية التغذية أليسون تالمان "تأتي الأطعمة المخمرة في أشكال عديدة مثل مخلل الملفوف أو الكفير أو الكيمتشي، وهي مليئة بالبكتيريا الجيدة التي تعزز صحة الأمعاء"، وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلل استهلاك الأطعمة المخمرة من الدهون الحشوية، وخاصة في منطقة البطن". وللحصول على أفضل فطور يشتمل على طعام مخمر، يمكن تناول وعاء من الزبادي مغطى بالفواكه والمكسرات والبذور.

5. سمك السالمون

ومن المدهش أن سمك السلمون في وجبة الفطور يمكن أن يكون أحد المصادر التي تساعد على التخلص من دهون البطن بالإضافة إلى كونه طعامًا لذيذًا.

تقول تالمان: إن "السلمون هو نوع من الدهون الصحية التي يمكن أن تقلل الدهون الحشوية لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D والحديد، والتي ارتبطت المستويات العالية منها بانخفاض محتوى الدهون الحشوية". بحسب ما نشره موقع "Eat This Not That".