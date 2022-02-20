عطايا: "الشيخ جراح" أيقونة المقاومة في مواجهة الاحتلال

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، أن "اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتكررة على أهالي حي الشيخ جراح في القدس، تنذر بإشعال فتيل انتفاضة عارمة بوجه الاحتلال على كافة أراضينا المحتلة".

ودعا عطايا في مقابلة على "قناة العالم"، أهالي القدس والضفة والمدن والقرى الفلسطينية المحتلة، إلى "تصعيد المقاومة بوجه الاحتلال، والتصدي لمشاريعه ومخططاته الاستيطانية والتهويدية"، معتبرًا أن "أي تصعيد في المواجهات مع العدو في أية بقعة على أرضنا المحتلة، يعني ذلك أننا في مسار المقاومة الصحيح على طريق تحرير فلسطين".

وشدد عطايا على "رمزية حي الشيخ جراح الذي أصبح أيقونة المقاومة في مواجهة الاحتلال، وكذلك بات يشكل معضلة حقيقة للعدو، ولا سيما أن وسائل الإعلام تفضح اعتداءاته اليومية عليه، ويشاهدها العالم أجمع".

وأضاف: "من هذا الحي انطلقت معادلة حماية القدس، معادلة القوة التي أرستها المقاومة في معركة سيف القدس البطولية، من أجل الدفاع عن أهله وعن المسجد الأقصى وكل أحياء القدس"، مؤكدًا على أن "المقاومة جاهزة وحاضرة في الميدان، ومستعدة لأية مواجهة مع العدو، ولن تسمح له بالتمادي في اعتداءاته والاستفراد بأهالي حي الشيخ جراح والمقدسيين، ولا بالأسرى والمعتقلين، وستبقى له بالمرصاد".

وقال: "العدو الصهيوني يتجنب المواجهة مع المقاومة في غزة، لأنه يخشى من تكرار تجربة معركة سيف القدس، وهو الذي لا يزال يحاول ترميم خسائره التي مني بها في تلك المعركة، ويتّبع سياسة الالتفاف على حي الشيخ جراح والإخلاء التدريجي لسكانه عن طريق المحاكم".

وختم عطايا كلامه، مؤكدًا على أن "المقاومة الفلسطينية في غزة تراقب عن كثب مجريات الأحداث في حي الشيخ جراح، ولديها كل الخيارات من أجل إفشال مخططات العدو الرامية لتوسيع رقعة الاستيطان وطرد الفلسطينيين لاستكمال مشروع التهويد".