تعليم غزة ينشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:56 ص
20 فبراير 2022
امتحان الشامل
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أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022، حيث سيبدأ الامتحان النظري يومي الاثنين والثلاثاء 21  - 22  /2/ 2022 ، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

أما الامتحان العملي فسيبدأ يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 23-24  / 2/  2022في عدد من الكليات المبينة في الرابط المرفق.  

علمًا بأن الامتحان العلمي لتخصص التمريض سيبدأ يوم الاثنين 22  /2/  2022

رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان:

https://eservices.mohe.ps/shamel

مرفق كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات:

مرفق الكشف

 

#وزارة التربية #وزارة التربية والتعليم العالي #امتحان تطبيقي شامل

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