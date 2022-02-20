تعليم غزة ينشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022، حيث سيبدأ الامتحان النظري يومي الاثنين والثلاثاء 21 - 22 /2/ 2022 ، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

أما الامتحان العملي فسيبدأ يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 23-24 / 2/ 2022في عدد من الكليات المبينة في الرابط المرفق.

علمًا بأن الامتحان العلمي لتخصص التمريض سيبدأ يوم الاثنين 22 /2/ 2022

رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان:

https://eservices.mohe.ps/shamel

مرفق كشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات:

مرفق الكشف