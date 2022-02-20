مستوطنون يقتلعون ويكسرون أشجار زيتون في سلفيت

أقدم مستوطنون الليلة الماضية على اقتلاع وتكسير عدد من أشجار الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا رعاة أغنام في بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا 15 شجرة زيتون في منطقة النصبة شمال شرق القرية، تعود ملكيتها للمواطن زياد جميل عبد الرازق.

وفي قراوة بني حسان، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال رعاة أغنام في منطقة "النويطف" المحاذية للبؤرة الاستيطانية "خفات يائير" المقامة على أراضي المواطنين شمال البلدة، وأطلقوا النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر، أن منطقة نبع "النويطف" في بلدة قراوة بني حسان مهددة بالاستيلاء عليها لصالح توسعة مستوطنة "خفات يائير".