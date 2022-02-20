أبو مذكور : سيتم الإعلان عن أسعار العمرة الثلاثاء القادم والضوابط الصحية

قال عوض أبو مذكر رئيس اصحاب شركات الحج والعمرية اليوم الأحد 20/2/2022 ، أنه سيتم يوم الثلاثاء القادم ، الإعلان رسمياً عن أسعار العمرة المقرر تسييرها من قطاع غزة للمملكة السعودية بعد احتساب تكلفة المواصلات والمصاريف .

وقال مذكر خلال تصريحات "لإذاعة القدس " وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أنه فور عودة الوفد من القاهرة غداً سيتم التباحث مع الشركات للاستعداد لتسيير رحلات العمرة والإعلان عن الأسعار والضوابط الصحية الثلاثاء.

وتوقع مذكور مغادرة أولى الرحلات في غضون أسبوعين، و سيتم السفر عبر معبر رفح بواقع 300 معتمر يومياً، دون التأثير على حركة المسافرين العاديين.

وبين أبو مذكور أن هناك مقترح لهبوط المعتمرين في المدينة المنورة، نظراً لوجود فنادق مخصصة للمعتمرين أقل تكلفة، ثم يتم التوجه إلى مكة لأداء العمرة و إقامة 8 أيام ثم العودة للمدينة المنورة حيث سيتم الإقامة هناك ليلتين حسب البرنامج المتفق مع الشركة و من ثم إلى المطار.

وأوضح ابو مذكور أن وزير الأوقاف برام الله الشيخ حاتم البكري يبحث مع المسؤولين بالسعودية لتجاوز فترة الحجر الصحي لسكان قطاع غزة .