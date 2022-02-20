كورونا بغزة:  5 حالات وفاة و(527) ) إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد 20/2/2022، إحصائية إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، وفاة خمس حالات و527 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1463 فحصاً مخبرياً.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1878 وفاة بعد تسجيل خمس حالات، أما إجمالي عدد الإصابات المتراكمة ارتفعت 241263 أما الإصابات النشطة ارتفعت إلى 27377 حالة.

وبينت الوزارة في التقرير الموجز أنها سجلت 2800 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين 212008 حالة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 617783 شخص.







