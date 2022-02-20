صلاة التراويح في جميع المحافظات المصرية خلال شهر رمضان 2022 –خطة وزارة الاوقاف

أقل من 41 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، وفى مثل هذه الأيام من كل عام تكثف وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم فى المساجد بجميع المحافظات، ومع ظروف استمرار جائحة فيروس كورونا، وضعت وزارة الأوقاف، خطة خاصة لاستقبال شهر رمضان هذا العام.

أولى بنود خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك هى توجيه جميع المديريات بدءًا من الآن بوضع خطة خاصة لاستقبال الشهر الكريم كلٍ فى محافظته، مع تجهيز قائمة بالمساجد التى تٌقام بها صلاة الجمعة وتجهيزها لإقامة صلاة التراويح، والتشديد على عدم السماح بإقامة صلاة التراويح فى أى مسجد أو زاوية، أو المساجد الكبرى والجامعة التى لا يوجد بها إمام أو خطيب معتمد لدى الوزارة، مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية، وفى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الصلاة فى المسجد.

وشددت وزارة الأوقاف على مديرى المديريات بسرعة إرسال قائمة المساجد، وبدء حملة تعقيم مكبرة فى جميع المساجد، خاصة التى ستقام بها صلاة التراويح، وإرسال قائمة بالمساجد التى تحتاج إلى فرش أو أعمال صيانة وخاصة فى دورات المياه وأماكن الوضوء، وذلك فى إطار حرصها على تهيئة المساجد استقبالا لشهر رمضان المعظم.

كما شددت وزارة الأوقاف على مديرى المديريات باستمرار العمل بمنع وضع صناديق التبرعات داخل المساجد أو فى أماكن الوضوء ودورات المياه، أو بجوار صناديق حفظ الأحذية، مع الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها فى كل الصلوات، مشددة أنها ستتعامل بكل حزم وحسم مع من يخالف هذه التعليمات.

وحول صلاة التراويح فى المساجد كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم العمل بالإجراءات والضوابط الاحترازية التى تم اتباعها فى رمضان الماضى، وأبرزها عدم السماح بتنظيم موائد إفطار، وعدم السماح بالاعتكاف فى أى مسجد، وعدم فتح الأضرحة فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط.

وفيما يتعلق بمصليات السيدات، كشفت المصادر أنه سيتم السماح للسيدات بأداء صلاة العشاء والتراويح فى المساجد التى بها مصليات سيدات وتشرف عليها واعظة من الأوقاف، أو مشرفة معتمدة من المديرية، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم قيام الواعظة فى مصليات السيدات بإلقاء أى دروس أو خواطر، كما هو فى جميع المساجد.

ووجهت وزارة الأوقاف مديرى المديريات والأئمة ببدء حملات تفتيشية على المساجد للتأكد من جاهزيتها، وتعليق مطبوعات إرشادية فى المساجد تحث المصلين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، على رأسها عدم دخول المسجد بدون ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى والالتزام بعلامات التباعد بين المصلين، وذلك تزامنًا مع تكثيف أعمال النظافة والتعقيم فى المساجد.