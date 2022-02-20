بالفيديو ماذا قال محمد صلاح بعد تسجيل هدفه الـ 150؟

علَق نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على تسجيله الهدف الـ 150 مع ناديه طوال مسيرته الاحترافية في الفريق.

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، للتعليق على الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في مرمى نورويتش سيتي، بعد تغلب الفريق بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وقال محمد صلاح على الموقع الرسمي للنادي: "بالطبع أنا سعيد بتسجيل 150 هدفًا مع النادي، وفخور دائمًا بالتسجيل لهذا الفريق، والأهم هو الفوز بالمباريات، وهو ما فعلناه اليوم".

وقد تمكن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من قيادة فريقه للفوز على منافسه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، خلال اللقاء ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن ديوغو غوتا ملاحقه وزميله في الفريق نفسه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الدوري، من 25 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهته مع توتنهام، اليوم.