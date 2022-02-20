الأسرى يواصلون معركتهم: عدم الخروج للفورة وعدم ارتداء ملابس السجن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:30 ص
20 فبراير 2022
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الأسرى يواصلون معركتهم: عدم الخروج للفورة وارتداء ملابس السجن

#سجن عوفر #سجون الاحتلال #أسرى الحرية

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