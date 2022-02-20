الأسرى يواصلون معركتهم: عدم الخروج للفورة وارتداء ملابس السجن

تشهد سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 20/2/2022، حالة توتر لليوم السادس عشر على التوالي، حيث يواصل أسرى سجن نفحة عدم الخروج إلى الفورة، احتجاجاً على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وأفاد إعلام الأسرى في بيان له، بأن الأسرى في كافة السجون يرتدون اليوم ملابس السجن وهو مؤشر على حالة الاستنفار الدائمة في صفوفهم.

وتابع البيان بأن الأسرى في كافة السجون يواصلون برنامجهم النضالي المتجدد لمواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال.

من جهتها، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، نقلاً عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الإحتلال: حالة توتر شديد تسود سجون ومعتقلات الاحتلال بعد ارتداء آلاف الأسرى الزي الموحد (اللون البني) والاعتصام في الساحات للتعبير عن رفضهم المطلق لإجراءات إدارة سجون الاحتلال العقابية.

ويشار إلى أن الوضع بالسجون يتصف بحالة من "التّوتّر الشّديد" في السجون لليوم الـ 16 على التوالي، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وأيضاً تقليص عدد الأسرى المسموح لهم بالخروج معا.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 4500 أسير فلسطيني، وذلك حتّى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، و500 معتقل إداري.