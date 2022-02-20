حماس : لا جديد بشأن صفقة تبادل الأسرى

نفى مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى.

وقال جبارين أمس السبت، إنه "لا يوجد تقدم في الصفقة حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم تقديم الاحتلال أيّ خطوات جدية بخصوص هذا الملف".

وأكد أن "التصريحات التي تصدر بين حين وآخر، هدفها منع عائلات الجنود الأسرى من التحرك للضغط على الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف جبارين: "هناك حالة غضب داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب عدم وجود نية لحل هذا الملف، الذي استقال أحد أهم المسؤولين عنه لأجل ذلك".

يذكر أن عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إيميلي مواطي، أعلنت اليوم السبت، أن هنالك تقدمًا في ملف إعادة الجنود الأسرى في غزة.

وأضافت أن "هناك تحركات لن تتحدث عنها، ونأمل أن يكونوا قريبًا في بيوتهم"، دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى.

المصدر : قدس برس