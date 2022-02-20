بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة للفريقين والمعلق الرياضي والقنوات الناقلة، في مباراة يصفها عشاق كرة القدم حول العالم بالقوية، يحتضن ملعب المستايا معقل فريق فالنسيا الواقعة الكروية ضد فريق البلوغرانا وذلك مساء اليوم الأحد 20 فبراير 2022، الساعة الخامسة والربع بتوقيت فلسطين، وذلك ضمن مباراة الإياب في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وعين الفريقين على الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاثة، لأن هذه المرحلة تعد بالحساسة، والسقوط يعني الخروج من منافسة الحصول على اللقب المحلي في ذلك البلد، لهذا سيلعب الفريقان بكل نجومهم، إلا الذين يعتذر مشاركتهم للإصابات أو لحصولهم على بطاقات صفراء أو حمراء أدت إلى وقفهم بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة للفريقين والمعلق الرياضي والقنوات الناقلة

في هذه المباراة التي توصف بالقوية، يسعى الفريقان الفوز بكل الطرق والوسائل الممكنة، لهذا يبحث محبو كرة القدم الإسبانية عن بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة للفريقين والمعلق الرياضي والقنوات الناقلة، وذلك في سعر برشلونة لحجز مقعد رسمي من ضمن الأربعة الكبار يؤهله للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أما فالنسيا فهو يسعى جاهدا لمحاول حجز مقعد أوروبي، في ظل النتائج الأخيرة المحبطة لعشاقه التي حققها خلال الفترة الأخيرة، لهذا ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بث مباشر للمباراة والتشكيلة المتوقعة والمعلق الصوتي، لتشاهدوا مباراة بجودة عالية ودون تقطع يطرأ على البث.

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

هذا ويحتل فالنسيا حاليًا المركز 12 في ترتيب الدوري الإسباني، وقد كافح لتلبية التوقعات حتى الآن هذا الموسم، وتعرض لهزيمة مفاجئة 2-1 على يد ديبورتيفو ألافيس في مباراته السابقة ولا يمكنه تحمل هزيمة أخرى، في حين أن البرشا، يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي ويقاتل من أجل مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المعلق الرياضي لمباراة برشلونة وفالنسيا

ويعلق على مباراة برشلونة وفالنسيا المعلق التونسي رؤوف خليف عبر قناة beIN sports HD1.، فهو معلق شهير تحبه الجماهير كونه يحمسهم أثناء المباراة.

التشكيلة المتوقعة للفريقين والمعلق الرياضي

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، إريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، فيران توريس، جافي.

أما التشكيل المتوقع لفانسيا ضد برشلونة فقد جاء كالتالي: -

مامارداشفيلي

خوسيه جايا - إراي كومارت- دياخابي - تييري كوريا

بريان جيل - موريبا - كارلوس سولير - ديمتري فولكييه

جونزالو جيديس- هيوجو ديورو

القنوات الناقلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب

فالنسيا - برشلونة الأحد 20 فبراير 2022، beIN Sports HD 1 ميستايا

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