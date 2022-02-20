هكذا رد علاء مبارك على إبراهيم عيسى !

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد تشكيكه بمعجزة الإسراء والمعراج.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر "تويتر": "(إنه طلع!)، أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".

وأضاف علاء مبارك: "ما الهدف من الطعن فى الثوابت الإسلامية، والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة".

وكان إبراهيم عيسى شكك في الإسراء والمعراج، وقال عن الرسول محمد عليه السلام: "إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما، وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة".

وأثارت تصريحات عيسى استهجان دار الإفتاء المصرية، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في صفحته على "فيسبوك"، إن "الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم"، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتي انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف".

فيما وجه النائب العام بالنظر في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسى بهذه القضية.

وبدوره، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إنه وجه أيضا بالتحقيق في تصريحات إبراهيم عيسى.

" إنه طلع "! اسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة اما مع رسول الله نلتزم الأدب ..ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ،والاسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة ..