لهذا السبب يحدث ضيق التنفس بعد التعافي من كورونا..!

يعاني الكثيرون ممن أصيبوا بفيروس كورونا، من ضيق في التنفس بعد التعافي، لذا حاول باحثون في جامعة "أكسفورد" عن السبب في وجود ضيق التنفس بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد الباحثون وفق دراسة أجروها في جامعة "أكسفورد" أن فيروس كورونا ربما له تأثير وضرر صحي مجهري لم يتم اكتشافه في الفحوصات الروتينية، وذلك وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها بعد إجراء فحص لستة وثلاثين مريضًا.

وبين الباحثون، أنه منذ تفشي الوباء عانى الكثير من المتعافين من ظاهرة long covid وهي أعراض يُصاب بها المريض بعد التعافي من الفيروس؛ ومع ذلك يؤكد البحث على الحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة ارتباط الإصابة بضيق التنفس.

وأشاروا إلى أن ظاهرة الأعراض طويلة الأمد لكورونا تشمل أيضًا الإرهاق والدوخة وضعف العضلات وأحيانًا التهاب عضلات القلب.