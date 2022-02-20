"إبراهيم عيسى" يثير الجدل بسبب الإسراء والمعراج...و"الإفتاء" المصرية تصدر بيانًا

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا تطرقت فيه إلى رحلة الإسراء والمعراج، على وقع تصريحات مثيرة للجدل للإعلامي إبراهيم عيسى أنكر فيها عروج النبي محمد إلى السماء.

وقالت دار الإفتاء في بيان مقتضب نشرته، أمس السبت، على حسابها في موقع تويتر: "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".

وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، موجة حادة من ردود الفعل في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) إن لجانه بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج عيسى "تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".