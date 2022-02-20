طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الأحد 20/2/2022، يكون غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة المرتفعات الجبلية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الإثنين

2022-02-21

يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



الثلاثاء

2022-02-22

يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء

2022-02-23

يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .