سعر الدولار اليوم في العراق الأحد 20 فبراير 2022

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد 20 فبراير/ شباط 2022، في شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1460 دينارا للشراء، و1470 دينار للبيع، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

سعر الدولار في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

بورصات العاصمة العراقية بغداد، وباقي المحافظات الأخري، عطلة رسمية اليوم الأحد .

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

ومع تراجع سعر صرف الدولار نسبيا، شهدت شركات الصرافة، إقبال كبير من المواطنين لبيع الدولار، حسب وسائل إعلام محلية.

وحدد مجلس النواب العراقي، موعداً للاجتماع مع وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، إنه سيتم عقد اجتماع، السبت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مع وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم 1643.69 دينار للشراء، و1664.49 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1972.96 دينار للشراء، و1999.01 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.25 دينار للشراء، و390.70 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 395.22 دينار للشراء، و399.59 دينار للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4808.38 دينار للشراء، و 4846.34 دينار للبيع.