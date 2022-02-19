أسعار الذهب اليوم في فلسطين الاحد 20 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين اليوم، الأحد 20 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع تجاوز مكاسب المعدن النفيس الأسبوعية 3% بالأسواق العالمية.

وبورصات الذهب العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 195.64 شيكل (61.10 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، منتصف تعاملات اليوم، إلى نحو 171.19 شيكل (53.46 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 مساء تعاملات اليوم في فلسطين، إلى نحو 171.19 شيكل (45.83 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في فلسطين، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 114.12 شيكل (35.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في فلسطين

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في فلسطين، خلال التعاملات المسائية اليوم، ارتفاعًا؛ إلى نحو 6.084 ألف شيكل (1900 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم في فلسطين، نحو 1.370 ألف شيكل (427.71 دولار).